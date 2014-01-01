كشفت المؤسسة العمومية للتلفزيون أنها لن تتمكن من نقل مجريات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، التي ستنظم بالغابون في الفترة من 14 إلى 5 فيفري 2017، بسبب "المبالغ الباهظة الخارقة لكل الضوابط"، في اشارة الى عدم التوصل إلى اتفاق مع شبكة "بي ان سبورت" المالكة للحقوق.

وعبر البيان الصادر الخميس عن المؤسسة عن الأسف جراء "المأزق الناجم عن موقف غير مفهوم اتخذه مالك الحقوق سيحرم ملايين المشاهدين من متابعة مباريات فرقهم الوطنية في أهم منافسة رياضية في القارة الإفريقية" بالرغم من الجهود التي بذلها التلفزيون الجزائري من أجل التوصل إلى اتفاق.

وذكر بيان المؤسسة أن مبالغ حقوق البث وصلت إلى "مستويات لا نظير لها من قبل". ليضيف أن التلفزيون الجزائري "سيواصل العمل بإصرار بحثا عن حلول تمكن المشاهدين الجزائريين من متابعة الأحداث الرياضية الكبرى في جو من الارتياح والهدوء".