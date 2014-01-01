التلفزيون الجزائري يرفض المبالغ الخيالية لـ"بي ان سبورت"
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أعلنت الإمارات عن مقتل خمسة من مسؤوليها وإصابة سفيرها لدى جمهورية أفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين كانوا برفقته، في اعتداء إرهابي
سيشارك وزير الطاقة نورالدين بوطرفة في القمة العالمية الأولى للطاقة التي ستنظم ابتداء من اليوم وتمتد إلى الجمعة بأبوظبي الإمارات العربية المتحدة. وحسب ما أعلنته
احتفل الجزائريون بليلة رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2967، والتي تعتبر من أهم وأبرز المناسبات في الحضارة الأمازيغية على مدى قرون. وبعد أن كان الاحتفال بـ”يناير”
أصدر مؤخرا الباحث الجزائري محمد الطيب عقاب، كتاب ”لمحات حول العمارة والفنون الإسلامية بالجزائر”، يضم مجموعة من البحوث المتنوعة في موضوعات الآثار الإسلامية في الجزائر،
أطلق نشطاء جزائريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعة قناة ”فرانس 24” الإخبارية، معتبرين أن القناة الفرنسية تعمل جاهدة من أجل خدمة مصالح
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، طبيبتين بتهمة جنحة السرقة التي طالت زوج بنت إحدى المتهمين، والذي اتهمهم بسرقة جوازات السفر الخاصة بابنتيه. الضحية، لدى مثوله أمام محكمة
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