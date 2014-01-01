شهدت مدينة بنقردان التونسية، الحدودية مع ليبيا، اليوم الخميس، إضراباً عاماً، وسط تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن توجه وفد وزاري، غدا الجمعة، إلى المدينة للتواصل مع المحتجين بحثاً عن حل.

ويتظاهر سكان المدينة، منذ أكثر من 40 يوماً، ضد ما يعتبرونه “تعسفاً”، من جانب الإدارة الليبية لمعبر راس جدير، ما تسبب في تعطل المبادلات التجارية بين البلدين.

وجاء الإضراب استجابة لدعوة الاتحاد المحلي للشغل (التابع للكيان النقابي العام)، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أصحاب العمل)، اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة الفلاحين) بمدينة بنقردان.

وينفذ أهالي بنقردان، احتجاجات منذ أكثر من 40 يوماً، ضد ما يعتبرونه "تضييقاً" من الجانب الليبي من معبر راس جدير على التجار التونسيين، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى المعبر.

ويطالب المحتجون بإلغاء ضريبة الـ 30 دينارا ليبيا (نحو 13 دولارا أمريكيا) التي يفرضها الجانب الليبي على السيارات التونسية.

وبعد الرسوم التي أقرتها الحكومة التونسية على الوافدين من الجزائر وليبيا، قبل إلغائها، ومقابلتها بإجراء ليبي مماثل، فرض القائمون على الحدود من الجانب الليبي مؤخرا، رسوماً جديدة زادت من معاناة التجار، ما دفعهم إلى الاحتجاج، ثم محاولة فض النزاع عن طريق مفاوضات شعبية لم تؤت ثمارها لغياب السلطات الرسمية من البلدين.