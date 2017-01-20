المنتخب الجزائري يخسر بثنائية أمام تونس

1 476 الفجر اونلاين

 

 خرج المنتخب الوطني من المقابلة الكروية ضد نظيره التونسي بهزيمة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون.

شهد الشوط الأول أكثر من 5 فرص مؤكدة للتهديف لكلا المنتخبين، لكن تألق حارسي مرمي محاربو الصحراء ونسور قرطاج، بالإضافة إلى عدم تركيز اللاعبين في اللمسة الأخيرة، حال دون هز الشباك.

وفي الشوط الثاني انقلب الوضع رأسًا على عقب، وسيطر نسور قرطاج على مجرياته بشكلًا كبير، وتمكنوا من تشكيل خطورة كبري على دفاعات محاربو الصحراء.

وترجم التوانسة سيطرتهم على أحداث الشوط الثاني ، حين تمكن يوسف المساكني من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50  بعد أن أطلق كرة قوية اصطدمت بعيسي مندي وسكنت الشباك الجزائرية.

وبعد الهدف حاول منتخب الجزائر تدارك الوضع لكن دون جدوي أو أي تأثير يذكر، حتي جاءت الدقيقة 66 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء صحيحة لصالح تونس، بعد أن عرقل فوزي غلام وهبي الخرزي لاعب تونس داخل منطقة الجزاء، لينبري لها نعيم سليتي ويترجمها بنجاح داخل شباك الخضر.

 وسجل محاربو الصحراء هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 92 عبر يونس هِني.

بهذا النتيجة توقف رصيد الجزائر عند نقطتين في المركز الثالث.ورفع منتخب تونس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن السنغال المتصدرة. 

 

التعليقات

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تعقيب
1 | محمد سالم السباعي | السمارة المغربية 2017/01/20
استغليتم تواطؤ عاوعاوة وبلطجته في الكاف عندما كان دراعا لحياتو ليوفر لكم مجموعات اقصائية مع السيشل وجزر موريس والبنين وختمتموها بودية موريتانيا لاستعراض عضلات وهمية ، وعندما دقت ساعة الحقيقة أدركتم أنكم لا تساوون شيئا حتى أمام الموزمبيق التي تحكمت في المباراة طولا وعرضا ولولا رايس مبولحي لخرجتم برباعية وليس تعادلا في آخر أنفاس اللقاء ، أما مواجهة تونس والسينغال وقبلهم الكامرون التي أسالت لكم العرق البارد بأرضكم فذلك كلام آخر ، انتظروا انتفاضة أسود الأطلس مساء اليوم فهي من تحمل عرش العرب دائما وفي كل الرياضات . وحتى تأهلها للدور الثاني من كأس العالم كان منذ 1986 ولم يمنعها من تكراره سنة 1998 إلا مؤامرة البرازيل والنرويج بعد أن دكت شباك اسكتلندا بثلاثية تاريخية ، لن نفقد الأمل في الأسود رغم أن نصف لاعبيها الأساسيين حرمتهم الاصابة من المشاركة
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