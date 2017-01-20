خرج المنتخب الوطني من المقابلة الكروية ضد نظيره التونسي بهزيمة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون.

شهد الشوط الأول أكثر من 5 فرص مؤكدة للتهديف لكلا المنتخبين، لكن تألق حارسي مرمي محاربو الصحراء ونسور قرطاج، بالإضافة إلى عدم تركيز اللاعبين في اللمسة الأخيرة، حال دون هز الشباك.

وفي الشوط الثاني انقلب الوضع رأسًا على عقب، وسيطر نسور قرطاج على مجرياته بشكلًا كبير، وتمكنوا من تشكيل خطورة كبري على دفاعات محاربو الصحراء.

وترجم التوانسة سيطرتهم على أحداث الشوط الثاني ، حين تمكن يوسف المساكني من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50 بعد أن أطلق كرة قوية اصطدمت بعيسي مندي وسكنت الشباك الجزائرية.

وبعد الهدف حاول منتخب الجزائر تدارك الوضع لكن دون جدوي أو أي تأثير يذكر، حتي جاءت الدقيقة 66 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء صحيحة لصالح تونس، بعد أن عرقل فوزي غلام وهبي الخرزي لاعب تونس داخل منطقة الجزاء، لينبري لها نعيم سليتي ويترجمها بنجاح داخل شباك الخضر.

وسجل محاربو الصحراء هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 92 عبر يونس هِني.

بهذا النتيجة توقف رصيد الجزائر عند نقطتين في المركز الثالث.ورفع منتخب تونس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن السنغال المتصدرة.