الجنوب الفرنسي مهدد بالإظلام بسبب الغاز الجزائري وسوناطراك ترد

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اكد مجمع سوناطراك، أن الشركة النفطية الوطنية لم تخل بالتزاماتها التعاقدية تجاه تموين فرنسا بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي استهلك إجمالي حصته القادمة منا الجزائر. وأوضح المصدر، في رده على تصريحات لمسؤول بمؤسسة "جي.أر.تي غاز" (فرع الشركة الفرنسية إنجي) التي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية بخصوص انقطاع تموين جنوب غرب فرنسا من الغاز انطلاقا من الجزائر أن الكميات التعاقدية الموجهة لهذه المنطقة الفرنسية تم استهلاكها تماما من طرف المتعامل إنجي (جي. دي. أف سويز سابقا) وهذا على خلفية ارتفاع الاستهلاك بعد استمرار الظروف المناخية السيئة بفرنسا.وأضاف مصدر من سونطراك في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن الطرف الفرنسي طلب من سوناطراك تموينها بكميات إضافية من الغاز غير أن الشركة تملك الحق في رفض هذا الطلب نتيجة التزاماتها مع زبائن آخرين. وقال في هذا الخصوص أن الطرف الفرنسي كان يريد إعادة التفاوض مع سوناطراك حول عقوده الغازية على المدى الطويل عندما كانت أسعار النفط منخفضة، لقد كان يريد ممارسة ضغوط على سوناطراك لمراجعة عقوده. وأضاف أنه مع استمرار الطقس السيئ في أوروبا وارتفاع أسعار النفط نسبيا احتاج الفرنسيون لكميات إضافية وعبروا عن احتياجاتهم للطرف الجزائري. وكان مدير شبكة نقل الغاز الفرنسية (تيري تروفي) قال إن الجنوب الفرنسي أصبح مهدد الأن بالظلام بعد تخفيض الجزائر شحنات الغاز المسال إليها، والتي كانت فرنسا تعتمد عليه في تغذية محطات الكهرباء المسؤولة عن إنارة الجنوب بالكامل. وأضاف تروفي في بيان صدر عنه ونشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الاربعاء الماضي أن الأزمة الاقتصادية في الجزائر دفعتها لتخفيض انتاجها، ما أدى لخفض قدرات الشبكات الكهربائية من 70 ميجا وات إلى 30 ميجا وات.