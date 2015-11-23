الجنوب الفرنسي مهدد بالإظلام بسبب الغاز الجزائري وسوناطراك ترد
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أعلن العقيد عبدو ندايي، الناطق باسم الجيش السنغالي أنّ قوات بلاده دخلت الأراضي الغامبية، يوم الخميس، في إطار الجهود الإقليمية التي تقودها دول غرب إفريقيا
l تسهيلات عقارية غير مسبوقة لتباشر المؤسسات نشاطها بالإيجار قال المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد الغني مبارك بأن مشروع القانون الجديد المعدل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
l مخطط استيراتيجي أمني تحسبا لأي طارئ جندت وزارة التضامن والأسرة فرق استعجالية للتدخل السريع بالمناطق النائية والقرى والمداشر التي يصعب التنقل إليها على مستوى 48 ولاية،
أشاد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، اسماعيل عبد الله بوهران، بنجاح الطبعة التاسعة للمهرجان العربي للمسرح، والتي احتضنتها الجزائر من 10 إلى 19 جانفي بولايتي
أمر وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بفتح تحقيق معمق في قضية وفاة ضحيتين تحت الأنقاض نتيجة أشغال توسعة غير مرخصة بسيدي يحي ببلدية
أجّر رعية فرنسي محلا تجاريا بحي ميسوني بالجزائر العاصمة لمجاهدة تعمل مصممة أزياء لم تزاول عملها طيلة 19عاما وأصبحت محل متابعة قضائية بمحكمة الجنايات بمجلس
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