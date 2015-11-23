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الانتصار أو العودة إلى الديار

يستعد الناخب الوطني، البلجيكي جورج ليكنس، لإجراء ثلاثة تغييرات على التَّشْكِيلُ الْأَسَاسِيُّ للمنتخب الوطني الجزائري الذي يستعد لمواجهة تونس اليوم في إطار الجولة الثانية من