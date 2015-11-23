اطلاق صاروخ على مركز شرطة في إسطنبول

0 58 الفجر اونلاين

 

  أفادت ، الجمعة، قناة NTV التركية أنه تم إطلاق صاروخ على مركز شرطة في إسطنبول.

وقالت وسائل إعلام تركية أن الصاروخ استهدف مبنى مديرية أمن إسطنبول بقذيفة صاروخية أخطأت هدفها.

 

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