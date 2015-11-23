تعهد الجمهوري دونالد ترامب الجمعة الذي اصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بعد ادائه القسم في واشنطن بان يبيد بما وصفه بـ"التطرف الاسلامي".

ووضع الجمهوري البالغ من العمر 70 عاما يده على كتابين مقدسين، احدهما اهدته اياه والدته والاخر استخدمه ابراهام لينكولن، ليؤدي القسم مدشنا حقبة سياسية جديدة تثير ترحيبا وقلقا في الوقت نفسه.

وقال "انا، دونالد جون ترامب، اقسم رسميا بانني ساؤدي مهام رئيس الولايات المتحدة باخلاص وبان ابذل كل ما في وسعي لحماية وصون والدفاع عن دستور الولايات المتحدة، فليكن الرب بعوني" قبل ان يرفع قبضته.

وتعهد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية ، في أول خطاب له بمنصبه، بعد تأديته اليمين الدستورية في واشنطن، بأن أمريكا ستأتي أولاً وقبل كل شيء، وأن إدارته ستكون في خدمة جميع الشعب الأمريكي بصرف النظر عن اختلافاتهم، ومشدداً على أنه سيقضي على ما وصفه بـ"التطرف الإسلامي".

إذ قال ترامب إنه سيوّحد العالم ضد "التطرف الإسلامي" الذي سيقضي عليه ويُخلص العالم منه، ومشدداً على أن أمريكا لن تسعى لفرض أسلوبها في الحياة على الدول الأخرى، وإنما ستحاول أن تكون "مثالاً" يُحتذى به.