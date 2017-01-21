عربت اليمن عبر سفيرها المعتمد في الجزائر عن تطلعها لمساعدة الحكومة الجزائرية في الجوانب الطبية والتعليمية والاغاثية.

وبحث سفير اليمن لدى الجزائر علي محمد اليزيدي اليوم السبت خلال لقائه بأمين عام وزارة الخارجية الجزائرية حسن رابحي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

و حسب بيان صادر عن السفارة فانه خلال اللقاء استعرض السفير اليزيدي الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في مواجهة الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي وصالح على التوافق الوطني والشرعية الدستورية وجهود الحكومة لاحلال السلام ..معربا عن تطلع اليمن لمساعدة الحكومة الجزائرية في الجوانب الطبية والتعليمية والاغاثية .

من جانبه اكد امين عام الخارجية الجزائرية ان موقف الجزائر وقوف بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية في مختلف المحافل العربية و الدولية..مبديا إستعداد الجزائر لمساعدة الشعب اليمني في مختلف المجالات.. مثنيا على عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.