تشارك الجزائر هذا الأحد، في اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية الذي تستضيفه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بتطبيق اتفاق فيينا لخفض الإنتاج، والذي ترأسه دولة الكويت.

ويكتسي اجتماع اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أهمية بالغة من حيث التوقيت والمواضيع المدرجة على جدول اعماله، لاسيما وأنه الأول من نوعه للجنة منذ اجتماع فيينا في ديسمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبا من دخول قرار خفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي مطلع شهر يناير الجاري.