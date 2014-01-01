ضرب زلزال متوسط القوة مساء اليوم السبت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظات أخرى وبلغت شدته نحو 4 درجات بمقياس ريختر دون ان يسجل خسائر مادية أو بشرية.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر حاتم عودة، إن "زلزالاً استمر لثوان قليلة ضرب القاهرة ومحافظات الإسماعيلية والسويس شمال شرقي البلاد والشرقية شمالاً في تمام الساعة 18 و 54 دقيقة و29 ثانية بالتوقيت المحلي بقوة 4 بمقياس ريختر"، مشيراً إلى أن وجود توابع للزلزال خلال الساعات المقبلة أمر متوقع جداً ولكن ستكون بقوة أقل من قوة الزلزال.