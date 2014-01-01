قال الرئيس الغامبي يحيى جامع، اليوم السبت، إنه سيتنحى عن السلطة في بيان جاء تحت ضغط من جيوش غرب أفريقيا التي دخلت بلاده لإزاحته عن الرئاسة بعد أن رفض القبول بهزيمته في الانتخابات أمام أداما بارو.

ومن المقرر أن يخرج جامع إلى المنفى بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع عدد من زعماء دول غرب أفريقيا وبعد بيان تلاه على التلفزيون الرسمي ليطوي صفحة حكم بدأ عام 1994 عندما استولى على السلطة في انقلاب عسكري، بحسب «رويترز».

ولم يكن أمام جامع في الواقع خيارات تذكر. فقد دخل غامبيا نحو 7000 جندي من نيجيريا والسنغال في ساعة متأخرة يوم الخميس وانتشرت دبابات وطائرات حربية تأهبا لاجتياح العاصمة في حين لم يبد جيشه أي مقاومة.