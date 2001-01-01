الملف الليبي محور لقاء بوتفليقة بالغنوشي

0 55 الفجر اونلاين

استقبل اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر العاصمة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي .

و لم يتم تسريب اي معلومات حول محاور زيارة الغنوشي إلى الجزائر ولقاءه بالرئيس بوتفليقة وذلك بحضور وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

لكن المستشار السياسي للغنوشي، لطفي زيتون الذي رافقه في الزيارة قال أن مثل هذه اللقاءات أصبحت دورية وتعبر عن "الثقة" و"تطابق المواقف" بين القيادة الجزائرية ممثلة في الرئيس بوتفليقة، والغنوشي.

وأضاف زيتون بأن الوضع في المنطقة المغاربية، تحديدا تطورات الوضع الليبي، من أبرز مواضيع لقاء اليوم.

للإشارة ، فإنه بزيارة اليوم يكون الغنوشي قد حظي بلقاء الرئيس بوتفليقة للمرة السابعة منذ ثورة 14 يناير 2011 في تونس.

 

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