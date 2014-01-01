اقر مرسوم تنفيذي شروط جديدة لاستيراد الكتب الدينية تحصينا للمرجعية الوطنية للجزائريين.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد حدّد مرسوم تنفيذي شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني. وذكر المرسوم أن استيراد الكتاب الذي يخضع إلى ترخيص مسبق من وزير الشؤون الدينية، كما يجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المرغوب استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وبخصوص طباعة المصحف الشريف يتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء مهما كان قبل حصوله على الترخيص المسبق، ويخضع المصحف أو أي جزء منه إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، على أن يخلو الكتاب من الأخطاء مع مراعاة رواية ورش عن الإمام نافع وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.