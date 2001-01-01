كشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الأحد، أن سعر النفط الجزائري سجل أدنى مستوى له في 10 سنوات خلال العام الماضي.

وأورد التقرير، إن سعر النفط الجزائري المعروف "صحاري بلند" بلغ في المتوسط خلال العام الماضي نحو 44.28 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له في السنوات العشر الأخيرة.

وبلغة الأرقام فانه في سنة 2015 بلغ المعدل السنوي للنفط الجزائري 52.79 دولاراً للبرميل، ونحو 99.68 دولاراً في 2014 و109.38 دولارات في 2013، أما في 2009 فقد سجل 62.35 دولاراً ونحو 98.96 دولارا عام 2008 وحوالي 74.66 دولاراً في 2007 و66.05 دولاراً عام 2006.

وبخصوص طاقة الإنتاج اكد تقرير أوبك، تراجع الإنتاج في ديسمبر 2016 إلى 1.080 مليون برميل يومياً، مقابل 1.089 مليون دولار يوميا في أكتوبر من العام نفسه، بانخفاضٍ بلغ 9 آلاف برميل يوميا.