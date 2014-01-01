أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، الاخبار الرائجة حول نهاية مهمة التقني البلجيكي جورج ليكنس من على رأس العارضة الفنية للمنتخب، حيث اكد البيان ان مدرب الخضر قدم استقالته للاتحادية، مفضلا فسخ العقد الذي يربطه بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وعلى عكس المدربين السابقين، فضل القائمون على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، انهاء مهام اعضاء الطاقم الفني الذي عمل رفقة البلجيكي، وقبله مع كل من غوركوف وراييفاتش، لتختتم البيان بتوجيه كلمة شكر لكل الطاقم على ما قدمه طيلة مده عمله مع الخضر.