قالت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الأربعاء، أن الجزائر تراجعت بنقطتين في مجال مكافحة الفساد العام 2016 رغم الإجراءات الحكومية المعلن عنها للحد من الظاهرة.

وتراجعت باقي دول شمال إفريقيا، حسب التصنيف الجديد لمؤشر الفساد، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر ومصر وموريتانيا والسودان وليبيا.

وجاءت كل من الجزائر ومصر في المرتبة الـ108 دولياً، وتراجعتا معاً بنقطتين، بينما جاءت موريتانيا في المرتبة 142 دوليا.وجاءت كل من السودان وليبيا ضمن الدول الـ10 الأكثر فساداً في العالم، وحصلت السودان على المرتبة 170 دولياً، وهي نفس الرتبة التي نالتها ليبيا.

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس يبدأ من صفر إلى 100، يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.