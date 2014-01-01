أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية الأربعاء عن ترشح الفيلم القصير "أعداء داخليون" للمخرج الجزائري الفرنسي سليم عزَّازي لـجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي قصير، ليكون عزَّازي هو الوحيد الذي يمثل العالم العربي في ترشيحات هذا العام، والتي سيتم الإعلان عن جوائزها يوم الأحد 26 فبراير المقبل.

و"أعداء داخليون" من تأليف وإخراج عزَّازي، وتدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي، خلال فترة الإرهاب.

وفي فئة الأفلام الوثائقية القصيرة المرشحة للأوسكار تواجد فيلمين أحداثهما مستمدة من العالم العربي، الأول هو وطني: My Homeland للمخرج مارسيل ميتيلسيفين، وتدور أحداثه حول عائلة سورية تهرب من دوامة الحرب في سوريا، وتسعى لبناء حياة جديدة في ألمانيا.

الفيلم الآخر هو The White Helmets للمخرج أورلاندو فون أنديزيل، وتدور أحداثه في إطار الهجمات الجوية التي يتعرض لها المدنيون خلال الحرب الأهلية في سوريا، حيث المستجيبين الأوائل الذين يخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض، وقد أعلن النجم جورج كلوني عن تحويل الفيلم الوثائقي القصير إلى روائي طويل يعمل عليه حاليًا.