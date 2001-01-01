وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الأكثر رمزية إبان حملته الانتخابية.

وبعد خمسة أيام من توليه منصبه وقع الرئيس الجمهوري أيضا مرسومًا آخر حول التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصًا تدابير ضد «مدن الملجأ» التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.

في المقابل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاربعاء ان الرئيس دونالد ترامب يعد مرسوما قد يؤدي الى اعادة فتح السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في الخارج بعد ان منعها باراك اوباما.

وينص مشروع المرسوم من ثلاث صفحات واطلعت عليه الصحيفة على سحب المراسيم التي وقعها اوباما في يناير 2009 وامرت باغلاق معتقل غوانتانامو. الامر الذي رفضه الكونغرس. ومواقع اخرى للسي آي ايه خارج البلاد مع السماح للصليب الاحمر بالوصول الى جميع معتقلي الولايات المتحدة في العالم ووضع حد لاساليب الاستجواب التي تعتبر بمثابة تعذيب.