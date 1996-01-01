أعلن بيان من رئاسة الجمهورية، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن وزير التجارة الأسبق بختي بلعايب توفي اثر مرض عضال في مستشفى بباريس بفرنسا، حيث خضع لعلاج مكثف منذ الثامن عشر من الشهر الجاري.

وسبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن كلف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بضمان نيابة وزارة التجارة خلال فترة غياب بختي بلعايب بعد خضوعه للعلاج.

يذكر، أن بلعايب ولد في عام 1953، وشغل عددا من المناصب بوزارة التجارة وغيرها من الوظائف. وكان وزيرا للتجارة في الحكومة في فترة 1996 — 1999، وتسلم هذا المنصب مجددا في عام 2015.