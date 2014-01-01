الجزائر تنتهي من تطبيق اتفاقية ”أوتاوا” قبل 4 أشهر من الآجال الممنوحة

”فرنسا لم تعوض ضحايا الألغام ولم تزود الجزائر بأي خرائط دقيقة”

l الجيش طهر 62 ألف هكتار ودمر 9 ملايين لغم خلال 40 سنة أكد كل من العقيد وهاب عثمان، بقسم هندسة القتال لدى القوات البرية، والعقيد