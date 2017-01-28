أهل المنتخب البوركيني إلى الدور نصف نهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالغابون إثر فوزه منذ قليل على حساب المنتخب التونسي بنتيجة هدفين دون مقابل لحساب ربع نهائي البطولة .

و سجّل اللاعب البديل بانسي الهدف الأول في الدقيقة 81 من مخالفة مباشرة قبل أن يُضاعف زميله ناكولما النتيجة في الدقيقة 85 إثر هجمة معاكسة مباغتة.

و بعد شوط أول محترم من جانب لاعبي المنتخب التونسي جاء الشوط الثاني باهتا من حيث التحكم في نسق اللعب و سيطر خلاله البوركينيون على وسط الميدان وخلقوا عديد المحاولات أمام بهتة دفاعية محيرة من جانب دفاع المنتخب.

و عجلت بوركينا فاسو برحيل نسور قرطاج منذ الدور ربع النهائي بعدما قدم المنتخب ممستى محترم في الدور الأول لم يشفع لع المرور بعيدا في هذه النهائيات التي كانت أقرب من اي وقت مضى للنيل منها