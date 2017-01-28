أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أعربا خلال اتصال هاتفي أجرياه السبت، عن استعدادهما لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر البيان الصادر عن الكرملين، ونقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية أن بوتين قدم التهنئة لترامب على توليه مهام منصبه، وتمنى له النجاح والتوفيق. وأنه "خلال المحادثة أظهر كلا الطرفين استعداده للمضي قدماً في العمل المشترك على تحقيق الاستقرار وتطوير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على أساس المنفعة المتبادلة".

وأشار الرئيسان، بحسب البيان، إلى أهمية عودة علاقات التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين دوائر الأعمال في البلدين ما سيعطي دفعة للتنمية المستدامة للعلاقات الثنائية.

وخلال المحادثة أيضا، قرر بوتين وترامب العمل بشأن تحديد تاريخ من الممكن عقد اجتماع شخصي بينهما.

وذكر ترامب أن المواطنين الأمريكيين يرون نظرائهم الروس بشكل إيجابي، ورد بوتين أن الروس لديهم نفس المشاعر تجاه مواطني الولايات المتحدة.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر الولايات المتحدة شريكاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب الدولي.

وأعلن الكرملين في بيان أن الرئيسين بحثا أبرز المشاكل الدولية مثل الصراع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية والوضع في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من القضايا.

وذكر البيان أن الرئيسين "ناقشا بالتفصيل المشاكل الدولية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي، الاستقرار الاستراتيجي وعدم الانتشار النووي والبرنامج النووي الإيراني والوضع في الجزيرة الكورية، وتطرق الاتصال كذلك إلى الجوانب الرئيسية للأزمة الأوكرانية".

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي بحث مع نظيره الأمريكي ضرورة تحسين التعاون الثنائي الحقيقي بين البلدين من أجل محاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا.

ووصف البيان المحادثة بين الرئيسين بـ"البناءة والإيجابية".

ويذكر أن الاتصال امتد لنحو 45 دقيقة، وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، نشر صورة على حسابه في "تويتر" تظهر الرئيس الأمريكي في أثناء إجرائه الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين بحضور 4 شخصيات من فريق ترامب، وهم نائب الرئيس مايكل بينس، والأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس، ومستشار الرئيس للأمن القومي مايكل فلين، ومستشار الرئيس للمسائل الاستراتيجية ستيفن بانون.