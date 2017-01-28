أعلنت، السبت، وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها أن قرار الولايات المتحدة في فرض قيود علي سفر رعاياها بالرغم من انه مؤقت ولمدة ثلاثة اشهر- يعتبر اهانه صارخة للعالم الاسلامي لاسيما للشعب الايراني.

وأكدت الوزارة أن إيران قررت تطبيق مبدا المعاملة بالمثل لحماية حقوق مواطنيها حتى زوال القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

و تابع البيان انه بالرغم من مزاعم مواجهة الارهاب والمحافظة علي أمن الشعب الاميركي، فان التاريخ سيسجله كهدية كبيرة تقدم للمتطرفين وحماتهم.

وجاء الرد الايراني بالمثل على خلفية غلق ادارة ترامب أبواب اللجوء بوجه رعايا إيران وست دول عربية.