أشاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بناء جدار فاصل على طول الحدود مع المكسيك.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه على "توتير": "الرئيس ترامب محق، لقد قمت ببناء جدار على طول الحدود مع سيناء الأمر الذي ساهم بمنع الهجرة غير الشرعية. لقد حقق الجدار نجاحا باهرا وفكرته ممتازة"

و للتذكير أعلنت الحكومة البرازيلية، رفضها للأمر الذي وقعه الرئيس الأمريكي بشأن الجدار الفاصل على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وصرح وزير الخارجية البرازيلي بحسب وكالة سبوتنيك الإخبارية، روبرتو أبدينور،: "معظم بلدان أمريكا الجنوبية تمتلك علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من ثم فإن فكرة هذا الجدار ستقسم وحدة شعوب الأمريكتين؛ أمريكا الجنوبية بأسرها ضد هذه الخطوة، لطالما آمنت البرازيل بأن الخلافات بين أصدقائها، كما هو الحال بين أمريكا والمكسيك، لا بد أن تُحل بالنقاش، والمفاوضات، والفهم المتبادل".