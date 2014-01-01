حاول بشكل مباشر، اليوم الأحد، عبد الحق الخيام، رئيس "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" في المغرب ، توريط الجزائر بحديثه عن تفكيك أسلحة خلية إرهابية مغربية أمس أول الجمعة، قال انه تم تهريبها من ليبيا.

وحملت مزاعم المسؤول المغربي خلال مؤتمر صحفي حول الخلية "الإرهابية" التي تم تفكيكها، واعتقال 7 عناصر فيها اتهاما للجزائر عندما قال إن "الخلية الإرهابية تمكنت من إدخال الأسلحة إلى المغرب بعد أن هربتها من ليبيا عبر الأراضي الجزائرية".

و تابع الخيام، إلى أن "أمير الخلية" (لم يكشف عن جنسيته) كان يتواصل مع أشخاص مغاربة في تنظيم "داعش" الإرهابي، ووعدوه بتزويده بالأسلحة لتنفيذ عملية إرهابية بالبلاد.

وليست المرة الأولى، التي يحاول فيها المغرب توريط الجزائر في كل ما يتعلق بالإرهاب، في حملة تشنها دوائر إعلامية وأمنية بإيعاز من جهاز المخابرات المغربي، الأمر الذي يؤكد حكمة الإبقاء على قرار غلق الحدود لتجنيب الجزائر مزيدا من الاتهامات.