أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بأديس أبابا ان مسار اصلاح الاتحاد الأفريقي "أضحى ضرورة" مشيرا الى "الاهمية البالغة" التي توليها الجزائر لهذا المسار.

وأشار سلال في مداخلة له خلال اجتماع رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية حول مسالة اصلاح الاتحاد الإفريقي إلى أن "مسار اصلاح الاتحاد الإفريقي الذي قررنا اسناده للرئيس كاجامي أضحى ضرورة ويأتي في سياق خاص يتميز بالحاجة الملحة للاستجابة لمقتضيات اندماج افريقيا وتنميتها وكذا التغيرات الشاملة الحاصلة في العالم".

وأبرز الوزير الأول "الأهمية البالغة" التي توليها الجزائر لمسار الإصلاح الهيكلي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي، مجددا بالمناسبة "استعداد" الجزائر التام "للمساهمة في انجاحه".