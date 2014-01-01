فاز بونوا آمون، اليوم الأحد، في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي تمهيدًا لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، متقدمًا بشكل كبير على رئيس الوزراء السابق مانويل فالس في الدورة الثانية من هذه الانتخابات، وفق ما أفادت مصادر عدة في الحزب الاشتراكي.

وأظهرت نتائج جزئية أن آمون (49 عامًا) وزير التربية السابق الذي يمثل الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي فاز بنحو 58 في المئة من الأصوات مقابل 42 في المئة لفالس (54 عامًا) ممثل جناح اليمين والذي خاض السباق بعدما قرر الرئيس فرنسوا هولاند عدم الترشح، بحسب «فرانس برس».