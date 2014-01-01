قال مصدر بشركة "سوناطرك"،الأحد إن محطة سكيكدة ستستأنف التسليمات المعتادة للغاز الطبيعي المسال يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع حالة القوة القاهرة وعودة وحدة الغاز الطبيعي المسال إلى الإنتاج.

وقال المصدر لرويترز إنه سيجري توريد أول شحنة من شحنات عديدة إلى مرفأ في فرنسا.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال مصدر سوناطراك إن كميات الغاز الطبيعي المسال من سكيكدة تناقصت نظرا لأعمال الصيانة لكن تم تسليم الحد الأدنى واحترمت سوناطراك التزامات العقود مع العملاء الفرنسيين.

وسلمت سوناطراك أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال لعملائها الفرنسيين في وقت سابق من يناير.