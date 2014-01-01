أصيب صباح اليوم، الأحد، طفلان بجروح بمتوسطة نبي بلعباس بمليانة (عين الدفلى) بعد انهيار جزئي لسقف القسم خلال متابعة الدروس.

وقد نبهت على الفورعناصر الحماية المدنية، حيث تدخلت لإجلاء الضحايا إلى المستشفى في المدينة.

وقال رئيس دائرة مليانة، يوسف محيوط، أنه بمجرد تلقيه بخبر الحادث، أرسل لجنة مكونة من أعضاء من البلدية ومن الدائرة إلى عين المكان لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات و الازمة.

وفي هذا السياق، أشار، رئيس الدائرة، إلى إنطلاق "الأشغال على الفور" لإصلاح السقف، بحيث يمكن لتلاميذ متابعة دراستهم في اقرب الاجال.