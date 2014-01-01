قال مسؤول عسكري أميركي اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترمب أجاز غارة شنتها القوات الأميركية الخاصة على مقر تنظيم القاعدة في اليمن واستهدفت جمع معلومات استخبارية عن التنظيم الارهابي.

وأضاف المسؤول أن القوات الأميركية لم تضبط أي متشدد أو تأخذ أي أسرى من الموقع بعد الهجوم الذي قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه أسفر عن مقتل 14 من أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وقال تنظيم القاعدة الارهابي إن الغارة التي وقعت في حي يكلا بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل عبد الرؤوف الذهب، الزعيم الكبير بالتنظيم الارهابي، وآخرين.

في ذات الوقت، أكد مسؤول محلي ومصادر قبلية أن ثلاثة زعماء قبليين يشتبه في صلتهم بالقاعدة قتلوا في الهجوم الذي استخدمت فيه أيضا صواريخ جو أرض، وهم عبد الرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب إضافة إلى سيف الجوفي.