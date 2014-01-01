أعلنت، الشرطة الكندية مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في إطلاق رجلين النار على مصلين بنهاية صلاة العشاء في مسجد في مقاطعة كيبيك، مساء الأحد في وقت تشير الانباء الى وجود ضحية جزائري في الهجوم الارهابي.

وقالت الناطقة باسم إدارة الأمن في كيبيك، كريستين كولومب، اليوم الإثنين "قُتل ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عامًا، وثمانية أشخاص جُـرحوا في الهجوم الذي نتعامل معه كـ(عمل إرهابي)".

كما اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن إطلاق النار الذي استهدف مسجدا في كيبيك كان "هجوما إرهابيا على مسلمين". وقال ترودو في بيان "ندين هذا الهجوم الإرهابي على مسلمين في مركز عبادة ولجوء."

و بينما لم يصدر أي بيان رسمي من الخارجية الجزائرية حول نفي او تاكيد وجود ضحايا بالهجوم الارهابي قال في هذا الاطار ، نورالدين بلمداح نائب بالبرلمان عن الجالية بالخارج في تدوينة له عبر فيسبوك ، الاثنين ان الهجوم الارهابي على مركز ثقافي إسلامي بكيبيك -كندا- خلف قتلى وجرحى وهم بصدد إقامة صلاة العشاء من بينهم جزائريين أحدهما هو إمام المسجد حسب المعلومات المتوفرة والتي لم يتم التأكد منها بعد وفق تعبيره.

واكد بلمداح ان كندا هي بلد المهاجرين البلد الذي لا يُتحدث فيه عن العنصرية لأنهم لا يعرفونها وبين عشية وضحاها يسقط كل ذلك متسائلا عن الفاعل.