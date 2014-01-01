وافقت دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي على عودة المغرب إلى الاتحاد بقمة اديس ابابا، وسط تحفظ 10 دول وامتناع 4 بلدان آخرين عن التصويت.

وقبل الجلسة المغلقة طالبت دلاميني زوما رئيس مفوضية الاتحاد بتوضيح مغربي للفصل 42 من الدستور الذي يقول " الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة". حيث طالبت بتحديد معنى "الحقة".

وطالبت دلاميني زوما، من المغرب الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية قبل البث في قبول انضمام إلى الاتحاد الأفريقي.