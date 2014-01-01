طلبت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية توضيحات من الخارجية الاميركية، بشأن انطباق التشريع الاميركي بحظر السفر، على ما اسمته "يهود وُلدوا في الدول الإسلامية".

ووقّع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، أمراً تنفيذياً، تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين، من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة الاثنين: “طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، توضيحات من نظيرتها الاميركية، بشأن التشريع الرئاسي الأميركي بحظر دخول مواطنين من 7 دول إسلامية”.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تحدد أسماءهم، قولهم: “نريد توضيح ما إذا كان القرار ينطبق على إسرائيليين وُلدوا في هذه الدول”.

وأضافت: “قالت السفارة الإسرائيلية في واشنطن، إنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأميركية بهذا الشأن”.