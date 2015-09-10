كشف تقرير جديد لمجموعة “صوفان غروب” الأمريكية المتخصصة في الأمن الأستراتيجي أن تنظيم “داعش” الارهابي يستقطب الألاف من المقاتلين العرب للقتال في سوريا والعراق , وأن عددهم بدأ يتضاعف منذ سنة 2014.

وأظهر التقرير أن تونس تحتل المرتبة الاولى بعدد “6000” إرهابي , وتحتل السعودية المرتبة الثانية بعدد “2500” إرهابي , فيما جاءت الاردن في المرتبة الثالثة بأكثر من “2000” إرهابي , تلتها المغرب ولبنان في المراتب الرابع والخامس بارقام “1200” و “900” إرهابي , ليبيا جاءت في السادسة بعدد “600” إرهابي , مصر والجزائر وفلسطين واليمن والكويت والبحرين والإمارات جاءت متتابعة في التراتيب السابعة , والثامنة , والتاسعة , والعاشرة , والحادية عشر , والثانية عشر, والثالثة عشر , بإعداد 400 إرهابي , 200 إرهابي , 120 إرهابي , 110 إرهابي , 70 إرهابي ,15 إرهابي , 12 إرهابي.

وقدر عدد الإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق ب 27 إلى 31 ألف مقاتل من “86” بلداً عبر العالم.

التقرير بين أن الإرهابيين الأوروبيين ارتفع عددهم إلى حوالي “5000” كان بينهم “1600” إرهابي فرنسي , و”4700″ إرهابي من جمهوريات الاتحاد السوفييتي , وحذر التقرير من أن 30 % من الإرهابيين الأجانب عادوا إلى بلدانهم الأصلية.