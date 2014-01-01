دعا جامعيون وسياسيون ونقابيون وأعضاء الحركة الجمعوية الاثنين الدولة الفرنسية والمترشحين للانتخابات الرئاسية بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية المرتكبة بحق الجزائريين.

وطالب الموقعون على نص اقترحه الجامعي اوليفيي لوكور قراندميزون الذي تعدى عدد المنخرطين فيه 90 بتحقيق العدالة للمنحدرين من الهجرة الاستعمارية وبعد الاستعمارية وكذا مكافحة التمييز المرتبط بالذاكرة .

وقال الموقعون من بينهم مؤرخين نطالب من السلطات العليا للدولة والمترشحين للانتخابات الرئاسية بدعم انشاء ساحة تذكارية تخليدا لأولئك الذين اغتيلوا وكذا فتح كل الأرشيف المتعلق بمختلف الأحداث والاعتراف بجرائم الحرب هذه وجرائم الدولة مشيرين إلى أن مثل هذه الأفعال (ستسمح للفرنسيين بالتعرف على هذا التاريخ المستتر).

ويذكر النص ضمن الجرائم الاستعمارية مجازر تياروي بالسنغال (ديسمبر 1944) ومجازر سطيف وقالمة وخراطة بالجزائر في 8 ماي 1945 و عشرات الآلاف من الضحايا المسجلة .

وذكر الموقعون أنه قبل سبعون سنة وفي شهر مارس 1947 بدأت حرب الهند الصينية والثورة المدغشقرية. وفي الفاتح من نوفمبر 1954 اندلعت ثورة طويلة ودامية في الجزائر. وما بين 1945 و1962 خاضت فرنسا بصفة مستمرة عمليات عسكرية استعمارية داعين إلى عدم نسيان الثورة (المستترة لمدة طويلة) التي خاضتها في كامرون (1955- 1971) والقمع (الدامي) لمناضلي غوادلوب وكاليدونيا الجديدة.