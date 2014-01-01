أفادت صحيفة "لو جورنال دو مونتريال" الكندية الاثنين، أنه تم الإفراج عن أحد المشتبهين في الاعتداء الإرهابي ضد مسجد كيبيك، المدعو محمد خضير بعد استجوابه ورفعت الطوق الأمني الذي كان مفروضا على مكان إقامته ظهر اليوم.

و بينما أبقت المشتبه الثاني ألكسندر بيسونيت قيد الاعتقال بعد استجوابه. وبيسونيت في السابعة والعشرين من العمر وقد تابع دراسة الانتروبولوجيا والعلوم السياسية في جامعة لافال في كيبيك وهو مقيم في مدينة كاب روج، وليس معروفا من قبل السلطات الأمنية. ولم يعرف بعد موعد مثوله أمام القضاء.

وكانت وسائل الإعلام وجهاز الشرطة الكنديين أعلنت في السابق عن توقيف مشتبهين.وأفاد جهاز الشرطة أن " لا شيء يدعنا نعتقد بوجود مشتبه آخر".

وعلم حسب راديو كندا أن بين الضحايا الستة رجلين من أصل جزائري ، رجلا من أصل مغربي وأخر من أصل تونسي ورجلين من دول إفريقية.