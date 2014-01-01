طالب برلمانيون فرنسيون الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية ورئاسة الحكومة بإعلان انسحاب باريس من الخلاف بين الجزائر والمغرب.

ودعوا باريس لإعلان حيادها وأنها ليست طرفا ولا حكما في الخلاف القائم بين المغرب والجزائر وأن تساند الدولة الفرنسية أكبر اندماج ممكن لتجمع بشري متناسق بهدف بناء فضاء لأكثر من 100 مليون شخص لهم مصير مشترك من الجزائريين والمغربيين.

وأبدت الاثنين، لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي أسفها لاستمرار التوتر السياسي بين الجزائر والمغرب واعتبرت هذا الوضع غير العادي سببا مباشرا في عدم تحقيق انتقال حقيقي في التعاون بين دول المغرب العربي، فضلاً على أن ذلك أثّر بشكل مباشر على الدبلوماسية الفرنسية.