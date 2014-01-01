أكد المتحدث بإسم وزارة دفاع الوفاق الليبية محمد الغصري بأن الزيارة الأخيرة للجزائر جاءت لتوضيح بعض الأمور للمسؤولين الجزائريين ولإضافة معلومات بسيطة إلى المعلومات التي يمتلكها الجانب الجزائري.

أوضح الغصري الذي يتبع قوات البنيان المرصوص خلال إستضافته اليوم بقناة "ليبيا" بأن الجزائر تتابع الشأن الليبي منذ فترة طويلة وتدعم الحوار والوفاق بين الليبيين وهو موقف تشكر عليه مع دول الجوار الداعمة لعملية الإستقرار في ليبيا مبيناً في الوقت ذاته بأن الجانب الجزائري له تجربة كبيرة وناجحة وإسلوب جيد ولأعوام طويلة في محاربة الإرهابيين وترغب ليبيا في الإفادة منه.