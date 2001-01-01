وجه وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني الأسبق للمنتخب الجزائري والحالي لمنتخب اليابان، رسالة إلى الجزائريين بعد خروج الخضر من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية، المقامة بالغابون.

وقال خاليلوزيتش، في تصريحات صحافية “حزين لمغادرة المنتخب الجزائري كأس أمم أفريقيا في دورها الأول”. ودرب خاليلوزيتش منتخب الجزائر في الفترة بين 2011 و2014، وحقق معه تأهلا تاريخيا إلى الدور ثمن النهائي من مونديال البرازيل.

وأضاف “أنا بعيد عن المنتخب الجزائري، ولا يمكنني تحليل مبارياته في الغابون، وما أستطيع تأكيده هو أن الفرديات لا تصنع منتخبا قويا”. ولم يستجب خاليلوزيتش لمحبيه في الجزائر بالعودة إلى منتخب بلادهم، حيث أوضح “حاليا لا يمكنني العودة إلى الجزائر، أنا مرتبط بعقد مع اتحاد كرة القدم الياباني وهدفي التأهل إلى مونديال روسيا”.