عرضت مؤسسات كندية وبرازيلية مختصة في مجال النقل، أمس، بالجزائر العاصمة، خبراتها وتجاربها في مجال «النقل الذكي»، الموجه لحل مشكل الازدحام المروري في المدن الكبرى.

أوضح بيان لوزارة الأشغال العمومية والنقل، الثلاثاء، أن هذه العروض قد تمت بمناسبة لقاء خص به وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، سفيرة كندا بالجزائر إيزابيل روي، وكذا سفير البرازيل إدواردو بوتيلو، بحضور ممثلين عن تلك المؤسسات.

كما تحادث الطرفان خلال هذا اللقاء، حول السبل والوسائل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي والشراكة.

وتم الاتفاق على «مواصلة الجهود من أجل تحقيق التطلعات المستقبلية التي تخدم المصالح المشتركة في مجال النقل والأشغال العمومية».