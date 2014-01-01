تخلفت الجزائر في المؤشر العالمي لتنافسية المواهب الدولية لسنة 2017 من مجموع 118 دولة والذي يعنى بخلق بيئة مناسبة للتشغيل و تطوير المعارف و تنمية الكفاءات.

وحسب المسح الذي تم الإعلان الثلاثاء عن نتائجه خلال المنتدى العالمي بدافوس، فقد احتلت تونس المرتبة الأولى على مستوى منطقة شمال افريقيا بينما احتلت الإمارات العربيّة المتّحدة صدارة الدول العربية (المرتبة 19) تليها قطر (المرتبة 21) ثم المملكة العربية السعوديّة (المرتبة 42) والبحرين (47) فالكويت (57) والأردن (58) وعمّان (59) ولبنان (62). وفي شمال افريقيا، احتلت تونس المرتبة 77 واحتلّت مصر المرتبة (88) والمغرب (96) والجزائر (107).

و على صعيد آخر، تعتبر كوبنهاغ (1)، زوريخ (2)، هلسنكي (3)، سان فرانسيسكو (4) قوتبورغ (5)، مدريد (6)، باريس (7)، لوس انجلس (8)، اندهوفان (9) ودبلن (10) من أفضل المدن في العالم في مجال تنافسيّة المواهب الدوليّة، وفقا لتقرير المؤشّر العالمي لتنافسيّة المواهب الدّولية 2017.