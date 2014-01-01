كشف موقع "تونسي سكريت" التونسي أن الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، يفكر في اختيار واحدة من أربع دول للإقامة فيها، من أجل الخروج من السعودية، موضحا أن الجزائر بين الدول المقترحة.

ونقل الثلاثاء الموقع الصادر باللغة الفرنسية أن "بن علي" غير قادر على تحمل ما يشبه سجنه في مدينة جدة السعودية، موضحا أن الرئيس يدرس مغادرة المملكة إلى واحدة من أربع دول هي الإمارات، عمان، مصر والجزائر.

وتابع الموقع بالقول إنه بعد مرور 7 أعوام على ثورة الياسمين فإن الرئيس التونسي المدان بعقوبة السجن مدى الحياة من قبل القضاء التونسي، لا يزال يعيش في منفاه في السعودية، موضحا أن السلطات السعودية تفرض عليه حظر التعبير وعدم الحديث عن أي شيء وحتى نشر مذكراته الخاصة.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس يعاني فيما يشبه سجن دائم في مدينة جدة، وهو ما يدفعه للبحث عن الخروج من المملكة.

وتابع الموقع وفقا لمصادر تونسية أن ملك المغرب أرسل مؤخرا، مبعوثا إلى بن علي من أجل دعوته في المغرب.