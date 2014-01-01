أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف هذا الثلاثاء أنه تم رسميا تحديد هوية الضحيتين الجزائريتين اللتين سقطتا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء يوم الأحد المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك (كندا). وفي تصريح إعلامي أكد بن علي الشريف قائلا ”يؤسفنا تأكيد مقتل عبد الكريم حسان المولود في 20 ماي 1975 بالجزائر العاصمة وخالد بلقاسمي المولود في 18 جانفي 1957 بالحراش في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء 29 جانفي الجاري المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك”. وأضاف بن علي الشريف ”نتقدم لعائلتي الضحيتين وأقاربهما بخالص تعازينا ونؤكد لهم تضامننا في هذه اللحظات الصعبة”.