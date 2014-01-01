اعتقل ، الأربعاء، مسافرون جزائريون في مطار جون كنيدي الدولي بنيويورك في أعقاب الفوضى التي خلفها قرار حظر الرئيس الامريكي دونالد ترامب دخول الولايات المتحدة، لبعض الدول، إذ تم اعتقال 71 شخصا من 20 بلدا بما فيها الجزائر.

وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، الأربعاء، أن السلطات الأمريكية اعتقلت أشخاصا من جنسيات لم تكن على قائمة السفر السوداء في الولايات المتحدة التي تعني سبع دول فقط.

و الجنسيات المعتقلة في مطار جون كنيدي تشمل الجزائر وماليزيا والصين، وكذلك المسافرين من تركيا، وسري لانكا وباكستان وفرنسا والأردن وقطر والسنغال ، سويسرا، ومصر وغينيا،

وقال كميل ماكلير، مدير المبادرات القانونية في ائتلاف الهجرة بنيويورك في بيان أن الاعتقالات تثبت أن الحظر يؤثر على أكثر من مجرد البلدان السبعة المستهدفة.

وتأتي الاعتقالات لتكذب تصريحا للمتحدث باسم البيت الأبيض نفى خلاله إضافة الجزائر إلى قائمة الدول المثيرة لقلق واشنطن.