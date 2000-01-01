وافق مجلس الشيوخ الأميركي ذو الغالبية الجمهورية على تعيين ريكس تيلرسون، رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة إكسون موبيل، وزيرًا للخارجية في إدارة دونالد ترامب.

ويخلف تيلرسون (64 عامًا) بذلك جون كيري الذي غادر الخارجية في 19 يناير، وأيد أكثر من نصف أعضاء المجلس تعيينه في تصويت يتواصل في مجلس النواب.

وأثنى ترامب في وقت سابق على تيلرسون، في بيان قائلا إنه "واحد من أبرع مبرمي الصفقات في العالم، وأنه سيساعد في تغيير مسار سنوات من السياسة الخارجية الخاطئة والأفعال التي أضعفت أمريكا".

ويأتي هذا الإعلان بالرغم من المخاوف المتعلقة بعلاقة تيلرسون الوثيقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.