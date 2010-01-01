نفت عائلة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب شائعات وفاته، مؤكدة أنه في صحة جيدة ووصفت من روجوا لذلك بانهم مرضى الحسد النفسي".

وردا على ما نشر عن وفاة الشاعر الكبير صاحب الـ83عاما، قالت عائلة الشاعر الكبير فى بيان لهم اليوم الثلاثاء :" تقاطرت عليَّ بالآونة الأخيرة رسائل كثيرة تستفسر حول الخبر المنشور حديثاً عن وفاة الشاعر الكبير مظفَّر النواب، إنها ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة ، التي يتناول بها ضعيفو النفوس خبراً كاذباً كهذا، ان من يذكر خبراً كاذباً كهذا الخبر أو غيره، هو حتماً مصاب بعقدة الدونية ، و مرض الحسد النفسي".

وأضافت العائلة :"لمحبّي العظيم مظفّر النّوّاب نقول بأن، النهر العراقيّ الثالث ما يزال بخير، وإنّ كحل العراق ما يزال بخير، رائحة الخير ما يزال بخير."