الاسباني لوكاس الكراز مدربا للمنتخب الوطني
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة ”مير”، نشرت أمس، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد ”تدهورت” منذ وصول دونالد ترامب إلى
أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، عن انقطاع الربط بشبكة الأنترنت على المستوى الوطني يوم الجمعة المقبل بسبب أضرار لحقت بكابل عنابة. أكد بيان الوزارة أن انقطاع
مآس اجتماعية كثيرة تحملها عمارة ”سيلا” العملاقة”، الواقعة ببلدية المقرية بالعاصمة، تختبئ كلها خلف عمليات الترميم والتنظيف التي قامت بها مصالح البلدية مؤخرا في هذا
اختار مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته العاشرة تكريم مجموعة من الأسماء الكبيرة في عالم السينما، حيث سيكرم هذه السنة الفنانة المصرية الكبيرة كريمة
فككت مصالح الأمن الوطني بولاية تيبازة، لغز جريمة راح ضحيتها المدعو “هـ.م” في العقد الثالث من عمره، والذي وجد جثة هامدة على مستوى غابة المركب
أيّد رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة الأحكام الإبتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بسيدي امحمد المتراوحة بين 18 شهرا نافذا و 5 سنوات، ضد
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