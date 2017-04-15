استقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة وفدا أمريكيا عن لجنة الدفاع التابعة لغرفة الممثلين بالكونغرس يقوده مارك مورهوس مستشار رئيس اللجنة ماك تورنبيري حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء - الذي جرى بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك - ”التطرق للوضع في الساحل والأزمات الإقليمية التي تضرب المنطقة وكذا للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”. وقد استعرض السيد مساهل بالمناسبة ”المقاربة الجزائرية فيما يتعلق بحل النزاعات المبنية على الحل السياسي من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب” يضيف نفس المصدر. كما تطرق الوزير خلال اللقاء إلى ”التجربة الجزائرية في مجال القضاء على الراديكالية ودور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب”.