في إطار حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مدعومة بحوامتين، يوم 14 أفريل 2017 بالشريط الحدودي الجزائري-الموريتاني القطاع العملياتي جنوبي تندوف على ثلاثة (03) تجار مخدرات ودمرت مركبة رباعية الدفع. مكنت هذه العملية من استرجاع رشاشين (02) من نوع FM،قاذف صاروخي (01)من نوع RPG7،بندقية آلية (01) من نوع كلاشنكوف PMAK،مسدس ألي (01)،نظارة ميدان (01)،جهاز اتصال (01) عبر الأقمار الصناعية، كمية معتبرة من الذخيرة. هذه العملية النوعية، التي قامت فيها وحداتنا بالتصدي مرة اخرى لمجرمين مروجي مخدرات مدججين بالأسلحة الثقيلة، تأتي بفضل اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود.