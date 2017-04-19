يضع ركائز اقتصادية لتحويلها إلى قطب صناعي بامتياز

سلال في وهران للاطلاع على مدى تقدم برامج التنمية المحلية

l دخول 340 مشروع استثماري حيز الخدمة بالولاية من بين 600 مشروع يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بزيارة عمل إلى ولاية وهران، رفقة عدد