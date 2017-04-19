هل تأكد خبر اعتقال البغدادي
كشف المكتب الإعلامي للأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، أن لديه معلومات دقيقة عن اعتقال زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في إحدى المناطق بالشمال السوري.
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كشف المكتب الإعلامي للأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، أن لديه معلومات دقيقة عن اعتقال زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في إحدى المناطق بالشمال السوري.
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