منتجو النفط يلتزمون باتفاق فيينا وإجماع على وضع سقف لإنتاج نيجيريا النفطي

الجزائر توصي بتمديد خفض الإنتاج.. والسعودية تعارض

l اللجنة الفنية لدول أوبك والمنتجون المستقلون سيجتمعون في 21 أوت المقبل قال، أمس، وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن لجنة من أوبك ومنتجين غير أعضاء