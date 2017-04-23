المغرب يستدعي سفير الجزائر بسبب مزاعم اللاجئين
قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية في بيان يوم الأحد إن المغرب استدعى السفير الجزائري في الرباط بسبب مزاعم التعبير عن قلقه من اوضاع اللاجئين السوريين العالقين بالحدود.
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قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية في بيان يوم الأحد إن المغرب استدعى السفير الجزائري في الرباط بسبب مزاعم التعبير عن قلقه من اوضاع اللاجئين السوريين العالقين بالحدود.
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