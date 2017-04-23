المغرب يستدعي سفير الجزائر بسبب مزاعم اللاجئين

2017-04-23
0 24 الفجر اونلاين/وكالات

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية في بيان يوم الأحد إن المغرب استدعى السفير الجزائري في الرباط بسبب مزاعم التعبير عن قلقه من اوضاع اللاجئين السوريين العالقين بالحدود.

 

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